«Евраз» в 2022 году купил для Качканарского ГОКа новую технику на 2,8 млрд рублей

На приобретение новой техники в 2022 году «Евраз Качканарский горно-обогатительный комбинат» (Свердловская область) получил 2,8 млрд руб., сообщила пресс-служба «Евраза». На эти средства были приобретены три экскаватора для погрузки горной породы и два отечественных буровых станка. Для перевозки руды из карьеров предприятие ввело в работу тяговый агрегат НП-1 и думпкары. «Закуплено два фронтальных погрузчика, 8 единиц вспомогательной техники, автобус, кабины кранов и новый мостовой кран»,— говорится в сообщении пресс-службы.

В 2022 году Качканарский ГОК получил три самосвала «БелАЗ» грузоподъемностью 240 тонн. В 2023 предприятие введет в работу еще четыре машины.

По словам вице-президента «Евраза» Дениса Новоженова, компания продолжит закупку оборудования. «Мы закупим дробилки для фабрик, приобретем еще один экскаватор с объемом ковша 20 кубических метров»,— рассказал он.

В 2021 году господин Новоженов в интервью «Ъ-Урал» рассказал, что для разработки Собственно-Качканарского месторождения (СКМ) подбирается «самая современная техника». К 2023 году компания планировала выйти на ежегодный уровень добычи руды с СКМ на уровне 13 млн тонн.

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Василий Алексеев