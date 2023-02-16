Выгуливавшей теленка на Красной площади американке запретили въезд в Россию на 40 лет

Американке Алисии Дей запретили въезд в Россию на 40 лет. Ранее она была задержана во время прогулки на Красной площади с теленком. 1 февраля Тверской суд признал ее виновной в участии в несанкционированной акции и назначил административный арест на 13 суток.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алисия Дей

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости Алисия Дей

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

«Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии, 9 августа 1988 года рождения, на срок до 13 февраля 2063 года»,— говорится в протоколе отдела по вопросам миграции УВД по ЦВО ГУ МВД Москвы, передает ТАСС. Протокол огласили на заседании в Троицком суде.

По материалам дела, Алисия Дей проживала в России без регистрации, поскольку не знала о необходимости ее оформить. Американка прибыла в страну по туристической визе.

ТАСС сообщает, что в отношении Алисии Дей также оформили протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации»). Однако суд отказался рассматривать материалы дела, поскольку обнаружил в них нарушения. Американка сказала журналистам, что сама приняла решение покинуть Россию.

По версии правоохранительных органов, во время прогулки на Красной площади Алисия Дей использовала теленка в качестве «наглядной агитации» и выкрикивала лозунги «животные не еда». 1 февраля суд признал ее виновной в нарушении ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам). Сама она рассказывала, что купила теленка на «Авито» и хотела показать ему Красную площадь.

Лусине Баласян