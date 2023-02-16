Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Выгуливавшей теленка на Красной площади американке запретили въезд в Россию на 40 лет

Американке Алисии Дей запретили въезд в Россию на 40 лет. Ранее она была задержана во время прогулки на Красной площади с теленком. 1 февраля Тверской суд признал ее виновной в участии в несанкционированной акции и назначил административный арест на 13 суток.

Алисия Дей

Алисия Дей

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

Алисия Дей

Фото: Пресс-служба Тверского суда / РИА Новости

«Принять решение о неразрешении въезда в РФ гражданке США Дей Алисии, 9 августа 1988 года рождения, на срок до 13 февраля 2063 года»,— говорится в протоколе отдела по вопросам миграции УВД по ЦВО ГУ МВД Москвы, передает ТАСС. Протокол огласили на заседании в Троицком суде.

По материалам дела, Алисия Дей проживала в России без регистрации, поскольку не знала о необходимости ее оформить. Американка прибыла в страну по туристической визе.

ТАСС сообщает, что в отношении Алисии Дей также оформили протокол по ч. 3 ст. 18.8 КоАП РФ («Нарушение иностранным гражданином правил въезда или режима пребывания в Российской Федерации»). Однако суд отказался рассматривать материалы дела, поскольку обнаружил в них нарушения. Американка сказала журналистам, что сама приняла решение покинуть Россию.

По версии правоохранительных органов, во время прогулки на Красной площади Алисия Дей использовала теленка в качестве «наглядной агитации» и выкрикивала лозунги «животные не еда». 1 февраля суд признал ее виновной в нарушении ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП (несанкционированная акция, помешавшая пешеходам). Сама она рассказывала, что купила теленка на «Авито» и хотела показать ему Красную площадь.

Лусине Баласян

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...