Американку арестовали на 13 суток за выгул теленка на Красной площади

Гражданке США Алисии Дей, ранее оштрафованной на 20 тыс. руб. за выгул теленка на Красной площади, назначен административный арест на 13 суток. Тверской суд Москвы признал ее виновной в участии в несанкционированной акции и неповиновению сотрудникам полиции.

«Признать Алисию Дей виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 19.3 КоАП (сопротивление полиции.— "Ъ"), и назначить наказание в виде 13 суток административного ареста»,— приводит «РИА Новости» судебный вердикт. По протоколу об участии в несанкционированной акции американке назначили штраф.

По версии полиции, госпожа Дей на Красной площади выкрикивала лозунги в защиту животных и использовала теленка в качестве «наглядной агитации». Задержанная сообщила, что купила теленка на «Авито», чтобы спасти его от забоя, и хотела показать животному Красную площадь.

Андрей Сапожников