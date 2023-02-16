Сгоревший в Ярославле троллейбус не будут восстанавливать

АО «Яргорэлектротранс» не будет ремонтировать троллейбус, сгоревший 14 февраля. О планах восстановить 20-летнюю машину «Ъ-Ярославль» сообщили ранее в пресс-службе мэрии города, но сегодня там же рассказали, что городское предприятие не будет этого делать.

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«Парк троллейбусов АО «ЯрГЭТ» составляет 98 единиц. Выпуск по троллейбусным маршрутам в рабочие дни составляет 69 единиц подвижного состава, в выходные и праздничные дни — 57 единиц. Из этого следует, что дефицита троллейбусов (даже в случае возгорания) нет. Соответственно, на других маршрутах нехватки не будет. Сгоревший троллейбус восстановлению не подлежит»,— прокомментировали в пресс-службе мэрии.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что 14 февраля на конечной остановке «Фабрика Красный перевал» сгорел 20-летний троллейбус, работавший по маршруту №3.

Алла Чижова