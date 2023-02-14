В Ярославле сгорел троллейбус

В Ярославле на конечной остановке «Фабрика Красный перевал» сгорел троллейбус, сообщили в региональном управлении МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: группа «Вконтакте«, «Жесть Ярославль» Фото: группа «Вконтакте«, «Жесть Ярославль»

Когда пожарные приехали на место вызова, троллейбус горел по всей площади и был обесточен. Пожарные использовали ствол-распылитель высокого давления. На тушение потребовалось менее 30 минут. Как уточнили в МЧС, в 17:57 была объявлена полная ликвидация пожара.

«Пострадавших нет»,— добавили в МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Группа «Вконтакте«, «Подслушано в Ярославле» Фото: Группа «Вконтакте«, «Подслушано в Ярославле»

Алла Чижова