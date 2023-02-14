В Ярославле сгорел троллейбус

В Ярославле на конечной остановке «Фабрика Красный перевал» сгорел троллейбус, сообщили в региональном управлении МЧС.
Фото: группа «Вконтакте«, «Жесть Ярославль»
Когда пожарные приехали на место вызова, троллейбус горел по всей площади и был обесточен. Пожарные использовали ствол-распылитель высокого давления. На тушение потребовалось менее 30 минут. Как уточнили в МЧС, в 17:57 была объявлена полная ликвидация пожара.
«Пострадавших нет»,— добавили в МЧС.
Фото: Группа «Вконтакте«, «Подслушано в Ярославле»