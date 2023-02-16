Житель Новоуральска погиб во время СВО

В ходе специальной военной операции (СВО) РФ на Украине погиб 37-летний новоуралец Сергей Таланкин, сообщил глава Новоуральского городского округа (Свердловская область) Вячеслав Тюменцев. Прощание с погибшим пройдет в похоронном доме 18 февраля с 11:00 до 12:00. Сергей Таланкин окончил школу №45 и Новоуральский профессиональный лицей №2, где получил профессию сварщика. В 2004 году новоуральец проходил срочную службу в Ставрополе в воздушно-десантных войсках. «Сергей был любящим сыном, заботливым братом и верным другом. Был добрым, веселым, отзывчивым и справедливым человеком»,— поделился мэр на странице во «Вконтакте».

Вчера состоялось прощание с бойцом ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога (Свердловская область). Мужчина учувствовал в боях за Артемовск, получил ранение и погиб. Боец ЧВК «Вагнер» посмертно награжден медалью «За отвагу».

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Василий Алексеев