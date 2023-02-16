Боец ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога погиб в ходе спецоперации на Украине

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 38-летний боец ЧВК «Вагнер» из Сухого Лога (Свердловская область) Дмитрий Макаров. Как сообщили в пресс-службе администрации уральского города, 22 января мужчина участвовал в боях за Артемовск, получил ранение и скончался.

Дмитрий Макаров посмертно награжден медалью «За отвагу». «Вечная память герою. Сухоложцы скорбят вместе с родными и близкими»,– сообщили в администрации.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Тогда он заявил, что целью операции является «демилитаризация» и «денацификация» соседнего государства.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте