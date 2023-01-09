Bloomberg: Apple покажет гарнитуру смешанной реальности весной 2023 года

Компания Apple в 2023 году представит ряд новых устройств, включая первую в своей истории гарнитуру смешанной реальности, сообщает Bloomberg.

По информации редактора издания Марка Гурмана, Apple представит гарнитуру собственной разработки весной 2023 года в преддверии ежегодной Всемирной конференции разработчиков в июне. Это позволит создателям софта подготовить приложения для нового устройства перед его выходом в продажу осенью текущего года.

В течение года также состоится премьера 14- и 16-дюймовых ноутбуков MacBook Pro с чипами M2 Pro и M2 Max, дебютирует Mac Pro с процессором M2 Ultra, а также ожидается премьера 15-дюймового MacBook Air. Главной же новинкой года станет iPhone 14, который впервые в своей истории перейдет на разъем USB-C.

Обновления других продуктов, по данным издания, в 2023 году не планируется. Ожидается, что новые версии планшетов iPad, часов Apple Watch и наушников AirPods, а также компьютеров iMac Pro появятся не ранее 2024 года. Обновятся также не все операционные системы — на текущий год намечен релиз только iOS 17 и iPadOS 17, а также macOS 14 под кодовым названием Sunburst.

Максим Вершинин