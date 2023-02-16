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Коммерсантъ FM
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«ВКонтакте» представила новую ленту рекомендаций

Российская социальная сеть «ВКонтакте» запустила новую ленту рекомендаций с упором на визуальную составляющую. Бесконечная лента будет включать в себя фотографии, видео, клипы, публикации и контентные подборки.

Лента разработана на базе алгоритма машинного обучения, определяющего тематику и релевантность контента, его актуальность и визуальную привлекательность. Новая лента призвана также и знакомить пользователей с новыми авторами, форматами и тематиками. Она уникальна для каждого пользователя и постоянно обновляется. Благодаря лайкам, репостам, подпискам и другим факторам повышается точность рекомендаций, и лента автоматически настраивается под конкретного пользователя.

Открыв любую публикацию, пользователь видит тематическую подборку похожих записей в разных форматах, в том числе с музыкой, опросами, текстами и статьями. В августе 2022 года «ВКонтакте» уже обновляла дизайн ленты с упором на яркость и увлекательность, а также минимализм и упрощение интерфейса. Также в новой ленте можно скрывать авторство лайков.

Евгений Федуненко

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