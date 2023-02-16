В пяти городах Ростовской области началась рекультивация полигонов ТБО

В Новочеркасске, Цимлянске, Донецке, Таганроге и Ростове-на-Дону подрядчики приступили к рекультивации полигонов твердых бытовых отходов в рамках федерального проекта «Чистая страна», сообщает пресс-служба правительства Ростовской области.

По данным властей, контракты на выполнение работ были заключены в 2022 году. Авансы выплачены из федерального, регионального и муниципальных бюджетов.

Площадь полигона в Новочеркасске, где сегодня ведется подготовка к очистке территории, составляет 15,3 га. Объем отходов — 1456,3 тыс. куб. м. В Цимлянске подрядчику предстоит утилизировать 259 тыс. куб. м. мусора с площади в 9,2 га. На территории свалки в Донецке планируется освободить от 393,9 тыс. куб. м. отходов 12,2 га земли. Завершить работы на данных объектах планируют в текущем году.

В Таганроге рекультивация пройдет на полигоне площадью 27,2 га. Планируется убрать 2 337,3 тыс. куб. м. мусора. Как ранее сообщалось, в Ростове начались земельные работы на мусорном полигоне в северо-западной промзоне. Площадь объекта составляет 58,2 га, а объем отходов — 12, 092 тыс. куб. м. В Ростове и Таганроге рекультивацию завершат в 2024 году.

Анастасия Назарова