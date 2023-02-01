В Ростове началась рекультивация полигона ТБО стоимостью 2,3 млрд рублей

Компания «Геос» начала земляные работы по рекультивации мусорного полигона в северо-западной промзоне Ростова-на-Дону, сообщил в своем Telegram-канале глава администрации города Алексей Логвиненко.

По информации градоначальника, сейчас рабочие формируют тела Западного и Центрального отвалов свалки. Также проводится расчистка, планировка и подготовка участка для строительного городка.

«На объекте задействовано 9 единиц техники: 5 бульдозеров и 4 экскаватора. Планируется, что завтра, 2 февраля, к ним присоединятся еще 3 единицы техники: два бульдозера и один экскаватор», — написал Алексей Логвиненко.

Он отметил, на полигоне работает 21 человек. Территория объекта охраняется.

Ранее сообщалось, что подрядчик для рекультивации полигона ТБО в Ростове был выбран в прошлом году. Красноярская компания «Геос» ликвидирует свалку к концу октября 2024 года. Стоимость контракта составила 2,3 млрд руб.

Анастасия Назарова