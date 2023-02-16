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Коммерсантъ FM
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Россия высылает четырех австрийских дипломатов

МИД России сообщил, что в качестве ответной меры высылает из страны сотрудников посольства Австрии. Австрийскому послу Вернеру Альмхоферу также заявлен протест. 2 февраля МИД Австрии объявил персонами нон грата четырех российских дипломатов.

«Акцентировано, что этот недружественный и ничем не обоснованный шаг наносит серьезный ущерб двусторонним отношениям, и без того находящимся в кризисе из-за действий австрийской стороны, и международному авторитету Вены, ранее позиционировавшей себя как непредвзятое, нейтральное государство и площадку международной дипломатии»,— говорится в сообщении министерства.

Ведомство также обратило внимание господина Альмхофера на сложности с оформлением виз, которые возникают у российских делегатов, направляющихся в Вену для участия в многосторонних мероприятиях. В министерстве считают, что это противоречит обязательствам Австрии как места проведения международных встреч. В МИД подчеркнули, что эта ситуация также не останется без последствий.

2 февраля Австрия объявила персонами нон грата четырех российских дипломатов: двух сотрудников посольства РФ и двух членов постоянной миссии России при ООН в Вене. МИД Австрии объяснил свое решение тем, что дипломаты из российского посольства «совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом», а сотрудники миссии ООН предприняли действия, «несовместимые с Соглашением о штаб-квартире». В тот же день посол России в Австрии Дмитрий Любинский предупредил об ответных действиях РФ на этот шаг.

Эрдни Кагалтынов

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