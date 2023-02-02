Россия заявила протест Австрии и предупредила об ответных мерах в ответ на высылку российских дипломатов

Посол России в Австрии Дмитрий Любинский сообщил, что Россия заявила МИД Австрии решительный протест на высылку российских дипломатов из Австрии. По его словам, МИД Австрии также предупредили об ответных мерах со стороны России на этот шаг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дмитрий Любинский

Фото: Посольство РФ В Австрийской Республики Дмитрий Любинский

Фото: Посольство РФ В Австрийской Республики

«Еще вчера у нас состоялись две раздельные беседы в МИД Австрии, ближе к вечеру меня и постпреда Михаила Ульянова приглашали на разговор... Ничего доверительного мы не услышали. Со своей стороны заявили решительный протест, отвели все голословные измышления и предупредили о неотвратимости ответных мер»,— сказал Дмитрий Любинский в эфире телеканалу «Россия 24» (цитата по ТАСС).

Сегодня, 2 февраля, МИД Австрии объявил персонами нон грата четырех россиян: двух сотрудников постоянной миссии при ООН в Вене и двух сотрудников российского посольства. Дипломаты должны покинуть Австрию до 8 февраля.

Олеся Павленко