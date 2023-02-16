Патрушев рассказал о режиме контролируемого пребывания мигрантов

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев рассказал, что в РФ разработан проект федерального закона, который введет для мигрантов режим «контролируемого пребывания». Он также сообщил о разработке и внедрении алгоритма обмена информацией между ведомствами о нарушениях в постановке приезжих на миграционный учет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

О планах ввести режим «контролируемого пребывания» для мигрантов в мае 2021 года сообщило МВД. Этот режим планировалось ввести в отношении мигрантов, которые не имеют права находиться в России, но вынуждены оставаться из-за сложившихся обстоятельств, например из-за необходимости исполнения назначенных наказаний или участия в судебных разбирательствах. В его рамках ведомство, в частности, предлагало ограничить для таких мигрантов право на смену места пребывания без согласования с контролирующим органом, а также обязать их периодически сообщать правоохранительным органам о текущем месте пребывания.

«Приняты меры по усилению контроля за миграционными потоками, повышению эффективности межведомственного взаимодействия в данной сфере. В округе (Уральский федеральный округ.— ''Ъ'') увеличена штатная численность сотрудников подразделений по вопросам миграции, дополнительно приобретены специальная техника и оборудование»,— сказал секретарь Совбеза на окружном совещании в Челябинске (цитата по «Интерфаксу»).

Николай Патрушев сообщил, что в Уральском федеральном округе в прошлом году на миграционный учет поставили почти 475 тыс. иностранных граждан и лиц без гражданства. Он заявил, что этот показатель за год вырос на 67%. Секретарь Совбеза добавил, что, несмотря на принятые меры, число преступлений мигрантов на территории округа в 2022 году увеличилось на 45%. По его словам, наиболее сложная ситуация отмечается в Челябинской и Курганской областях.

В числе причин роста количества преступлений, совершенных мигрантами, Николай Патрушев отметил недостаточную эффективность профилактической работы с иностранцами, недостатки в работе по их социальной адаптации и уклонение работодателей от оформления с мигрантами трудовых отношений.

Он заявил, что подобные проблемы приводят к росту социальной напряженности. «В связи с этим важно не допустить негативного влияния масштабных миграционных потоков на общественно-политическую ситуацию в стране»,— подчеркнул он. При этом он отметил, что преступления, связанные с организацией незаконной миграции, стали выявлять эффективнее. В частности, по его словам, в 2,5 раза выросло число выдворенных иностранцев, нарушивших миграционное законодательство.

В ноябре 2022 года правительство внесло в Госдуму законопроект о реорганизации миграционного учета. Он расширяет использование МВД услуг ведомственного ФГУП «Паспортно-визовый сервис» и профильного московского «миграционного» МФЦ для оформления документов трудовых мигрантов и регистрации граждан по месту жительства. В правительстве считают, что это существенно упростит процесс легализации въезда мигрантов для работы в России. «Ъ» выяснил, что президентский Совет по правам человека направил в Совбез и правительство РФ резко критический отзыв на этот законопроект. Правозащитники, в частности, недовольны предложением кабинета передать госуслуги для мигрантов «коммерческим структурам ради прибыли».

Подробнее о претензиях СПЧ к «миграционным» законопроектам МВД — в материале «Совет по правам мигрантов».

Эрдни Кагалтынов