Анну Ялову назначили директором ЦВЗ «Манеж» в Петербурге

Новым директором центрального выставочного зала «Манеж» в Санкт-Петербурге стала Анна Ялова. Об этом 16 февраля сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Борис Пиотровский.

Госпожа Ялова ранее занимала должность заместителя директора по развитию выставочного зала Манежа и с сентября исполняла обязанности директора. Она окончила философский факультет СПбГУ по специальности «Музеология и охрана объектов культурного и природного наследия».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что директором Ленинградского зоопарка назначили Юрия Журавлева.

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