Европарламент призвал российские власти освободить Алексея Навального

Европарламент опубликовал резолюцию с призывом освободить оппозиционера Алексея Навального, отбывающего наказание в колонии строгого режима №6 в Мелехово Владимирской области. В документе евродепутаты отмечают, что в Алексей Навальный сталкивается «с психологическим давлением», «жестоким обращением», а также лишен свиданий последние восемь месяцев.

В резолюции также упоминается необходимость допустить к Алексею Навальному гражданских врачей, провести медицинское обследование в больнице и перевести его в СИЗО, допустив к оппозиционеру семью и адвокатов.

Европарламент призывает освободить и других заключенных, обвиненных за связи с Навальным, критику специальной военной операции или за распространение ложной информации о российской армии (ст. 207.3 УК РФ). В их числе упоминаются оппозиционеры Илья Яшин (признан иностранным агентом; приговорен к восьми годам по ст. 207. 3), Владимир Кара-Мурза (признан иностранным агентом; обвиняется по ст. 284.1, 207.3, 275), бывший муниципальный депутат Москвы Алексей Горинов (приговорен к семи годам колонии по ст. 207.3) и другие.

Алексея Навального приговорили к двух годам и восьми месяцам заключения по делу «Ив Роше» в феврале 2021 года. В 2022 году ему назначили девять лет по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и оскорблении участников судебного процесса (ч. 1 и ч. 2 ст. 297 УК РФ). Девять лет — это совокупный срок наказания. Как сообщали адвокаты Навального, за время заключения в отношении оппозиционера возбудили уголовные дела по девяти статьям. Их совокупный срок может составить 35 лет. С середины августа Навальному суммарно назначили не меньше 113 суток штрафного изолятора.

15 февраля рабочая группа ООН по произвольным задержаниям призвала российские власти освободить Алексея Горинова. В структуре ООН посчитали, что в деле 61-летнего мундепа нарушено шесть статей Всеобщей декларации прав человека и пять статей Международного пакта о гражданских и политических правах.

Подробнее — в материале «Ъ» «ООН уполномочена просить».

Лусине Баласян