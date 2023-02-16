Арбитражный суд Удмуртии поддержал запрет на отчуждение жилого фонда Городской УК

Арбитражный суд Удмуртии сегодня, 16 февраля, отказал в апелляционной жалобе об отмене постановления судебного пристава-исполнителя о запрете на отчуждение жилого фонда ООО «Городская управляющая компания». Об этом сообщает пресс-служба управления ФССП по республике.

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Согласно опубликованному решению суда, постановление судебного пристава о запрете перевода жилого фонда, находящегося под управлением должника, признано обоснованным. «В данном случае запрет на совершение действий по переводу жилого фонда должника наложен приставом в целях обеспечения исполнения исполнительных документов, содержащих требования об имущественных взысканиях»,— сказано в сообщении.

Напомним, запрет связан с тем, что Городская УК имеет долг более 12 млн руб. перед ресурсоснабжающими организациями. В УФССП по Удмуртии пояснили, что ограничительные меры касаются лишь самой управляющей компании, а права жильцов никак не затрагивают. При этом государственная жилищная инспекция сообщает, что они не могут поменять управляющую компанию многоквартирных домов пока постановление в силе.

Подробнее об этом читайте в материале «Жильцы не подпадают под действие УК».