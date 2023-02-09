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Жильцы не подпадают под действие УК

В Ижевске собственники многоквартирных домов не могут поменять управляющую компанию из-за ее многомиллионных долгов

В Ижевске жители нескольких многоквартирных домов не могут расторгнуть договоры с Городской управляющей компанией, так как судебные приставы вынесли постановление о запрете на отчуждение жилого фонда этой компании. Запрет связан с тем, что Городская УК имеет долг более 12 млн руб. перед ресурсоснабжающими организациями. В УФССП по Удмуртии пояснили, что ограничительные меры касаются лишь самой управляющей компании, а права жильцов никак не затрагивают. При этом государственная жилищная инспекция сообщает, что они не могут поменять управляющую компанию многоквартирных домов пока постановление в силе. И Городская УК, и другие управляющие компании считают, что постановление, а также бездействие жилищной инспекции нарушают законные права жильцов домов. Юристы также подтверждают противозаконный запрет приставов и рекомендуют жильцам обращаться в суд на обжалование постановления.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Жители нескольких многоквартирных домов Ижевска с 2022 года не могут расторгнуть договоры с Городской управляющей компанией, поскольку в ее отношении судебными приставами вынесено постановление о запрете на отчуждение жилого фонда в связи с долгами перед ресурсоснабжающими компаниями, рассказал «Ъ-Удмуртия» председатель объединения советов многоквартирных домов Удмуртии Александр Евсеев. Он пояснил, что такая мера необходима, чтобы помешать должнику в одностороннем порядке отказаться от исполнения договоров управления, в том числе перевода жилого фонда под управление аффилированных лиц.

«Эти факты уже существуют. Логика пристава проста: поскольку Городская УК начала выводить активы в другую УК, то в интересах кредитора установим запрет. Однако под этот запрет попали все жильцы, которые хотели перейти не в аффилированную, а в другую управляющую компанию»,— прокомментировал Александр Евсеев.

В отношении Городской УК возбуждены исполнительные производства о взыскании задолженности на сумму более 12,3 млн руб., в числе которых основная часть суммы долга в пользу ресурсоснабжающих компаний. В УФССП по Удмуртии считают, что постановление вынесено в пределах полномочий судебного пристава-исполнителя с соблюдением баланса интересов как должника, так и взыскателя и не противоречит действующему законодательству. В пресс-службе подчеркнули, что единственный источник поступления денежных средств для погашения долга — плата граждан за коммунальные услуги. Также, по их словам, постановление не лишает собственников права на расторжение договора управления с организацией и не содержит запретов, адресованных жильцам многоквартирных домов.

«Документ судебного пристава-исполнителя направлен именно на ограничение целенаправленного лишения должника-организации источников дохода в целях уклонения от погашения задолженности»,— рассказали в пресс-службе УФССП по региону.

По этому поводу «Ъ-Удмуртия» направил запрос в прокуратуру республики с просьбой прокомментировать действия судебных приставов.

В конце января 2023 года суд признал директора Городской УК Наиля Кутдузова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение и использование своего служебного положения, в особо крупном размере). Обвиняемый в процессе управления многоквартирными домами в 2013–2014 годах похитил вверенные ему деньги собственников за оказанные коммунальные услуги в размере больше 2 млн руб. Ему назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб. Приговор в законную силу не вступил.

Наиль Кутдузов в разное время владел или руководил рядом управляющих компаний. По данным «СПАРК-Интерфакс», ему принадлежат 100% в ООО «УК “Единая УК”», ООО «Единая УК», он был совладельцем ООО «УК “Доверие”», АНО «Единый СПК». ООО «Городская УК» с сентября 2016 года принадлежит Фариду Галямову, до этого собственником компании почти полгода являлся Наиль Кутдузов, а до него его отец Рауф Кутдузов.

В Городской УК «Ъ-Удмуртия» подтвердили, что арест на отчуждение жилого фонда наложен в связи с имеющейся задолженностью перед «Т Плюс» и «Энергосбыт Плюс». «Главные заложники этой ситуации — жильцы домов. Постановление судебных приставов фактически лишает собственников законного права на выбор способа управления многоквартирным домом и оставляет в “рабстве” у Городской УК»,— прокомментировал юрисконсульт компании Данила Станкевич. По его мнению, постановление незаконно. Он добавляет, что средства, поступающие от них ресурсоснабжающим организациям, составляют не менее 70% дохода Городской УК. «При этом никто не думает, как Городская УК должна содержать штат сотрудников и насколько качественно она может оказывать услуги на оставшуюся прибыль. Получается, что по долгам Городской УК расплачиваются жильцы домов. Вот и смысл всего этого постановления»,— сказал господин Станкевич.

Как рассказал Данила Станкевич, у компании под управлением находится порядка 170 домов. Не менее шести домов уже обращались с заявлением о расторжении договора с Городской УК. «Жители расторгают договоры по разным причинам. Кто-то считает, что другая УК будет лучше обслуживать. Кто-то подобным недобросовестным образом пытается уйти от долгов. С нашей стороны мы полностью поддерживаем волеизъявление граждан. Если приняли решение уйти в другую УК, пожалуйста, мы никого не удерживаем»,— заключил господин Станкевич.

Жители одного из домов, который сейчас обслуживает Городская УК, планировали заключить договор с управляющей компанией «Аргон-19». Однако государственная жилищная инспекция Удмуртии (ГЖИ) отказала исключать дом из-под управления Городской УК и передавать «Аргон-19» на основании постановления судебных приставов, рассказали в «Аргон-19». «Приставами документ был вынесен 22 июня 2022 года, он действует уже больше семи месяцев. Нам непонятно, почему ГЖИ, орган, который призван обеспечивать и следить за работой управляющих компаний, не обращается в суды, не обжалует явно противоречащее закону постановление судебных приставов»,— прокомментировал представитель «Аргон-19». Они считают, что ГЖИ необходимо было написать обращение в УФССП по Удмуртии с просьбой внести изменения в реестр лицензий УК. «Постановление приставов носит общий характер. В первую очередь оно запрещает передавать дома под управление аффилированных компаний Городской УК. Однако мы полностью уверены, что приставы обязательно разрешили бы внести изменения в реестр лицензий УК, если бы ГЖИ попросила передать дома под управление конкретных добросовестных компаний»,— поделились в компании.

Вместе с тем, по словам начальника жилищной инспекции — заместителя главного государственного жилищного инспектора Светланы Малей, ГЖИ, как контролирующий орган, обязан исполнять постановление приставов.

«Один из пунктов постановления — запрет жилищной инспекции исключать у Городской УК дома из реестра лицензий. При этом собственники многоквартирных домов все равно имеют право выбрать другие управляющие компании. Однако пока запрет не будет снят, мы не сможем внести изменения в реестр»,— прокомментировала госпожа Малей.

Она рассказала, что одна из управляющих компаний, с которой хотят заключить договор жители одного из домов, обратилась в суд с обжалованием постановления приставов. «В суде первой инстанции постановление оставили в силе, поэтому сейчас заявление направлено в апелляционный суд. Мы все ждем, какое будет там решение. И жителям точно так же остается ждать решения суда. Я постоянно общаюсь с жильцами и всем разъясняю, что они имеют право проводить собрания, выбирать новую управляющую компанию. Ситуация может в любой момент поменяться. Либо пристав сам отменит постановление, либо его отменит суд, и тогда все эти протоколы собственников о смене УК пойдут в работу»,— сказала Светлана Малей.

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова считает, что постановление судебных приставов о запрете на отчуждение жилого фонда не соответствует смыслу закона. «Постановление приставов не может включать в себя запрет на прекращение действующих у должника договоров. Фактически, такое постановление ограничивает права жителей многоквартирных домов как самостоятельных субъектов гражданского права, лишает их свободы в выборе контрагента»,— поделилась госпожа Спиридонова. По ее мнению, жителям совместно с прокуратурой необходимо обратиться с административным исковым заявлением в суд на действия пристава.

Схожего мнения придерживается руководитель юридического отдела Юридического бюро «Падва и Эпштейн» Татьяна Манакова. «Подобные запреты на отчуждение жилого фонда у управляющих компаний не являются экстраординарными, это распространенный способ защиты права кредитора в случае недобросовестности должника. Жителям следует проявить инициативу и обеспечить соблюдение всех предусмотренных требований законодательства. Провести общее собрание собственников и обратиться в суд с иском о расторжении договора с Городской УК»,— рассказала госпожа Манакова.

Татьяна Колегова

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