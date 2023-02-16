Setl Group покупает «Кожевенный завод» в Петербурге

Холдинг Setl Group заявил о намерении выкупить и отреставрировать объект культурного наследия «Кожевенный завод А.А. Парамонова», в состав которого входят здания «Особняк владельца» и «Котельная». Комплекс завода расположен на Васильевском острове по адресу: Кожевенная линия, 1-3.

В настоящее время объект находится в собственности предприятия «Кожа». Setl Group планирует приобрести здания, а затем, после согласования проекта реставрации с КГИОП, приступить к работам. В их ходе обеспечат максимальное сохранение и восстановление всех внешних и внутренних архитектурных элементов зданий с последующим приспособлением под современные нужды.

Участок, где сейчас располагается объект культурного наследия «Кожевенный завод А.А. Парамонова», с самого начала освоения в 18 веке был приспособлен под нужды кожевенного предприятия. Размещенное здесь производство не меняло свой профиль вплоть до 1990-х гг. К купцу Парамонову кожевенный завод перешел в 1883 году. Считается, что современный облик особняка сложился к середине 19 века, а на последнем дореволюционном этапе застройки здесь появилось и новое здание – ныне «Котельная», которая также относится к дореволюционному этапу.

Напомним, что холдинг Setl Group недавно воссоздавал особняк промышленника Феликса Шопена на 25-й линии, а также завершает реставрацию памятника авангардного конструктивизма водонапорной башни архитектора Якова Чернихова на Васильевском острове. Кроме того, компания занималась реставрацией котельной на Октябрьской набережной, относящейся к Киновиевскому ультрамаринового завода Веге.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что крупнейший застройщик Петербурга Setl Group обещает сдать семь детских садов до конца года. В сумме новые заведения для дошкольников смогут принять 1450 детей. К вводу в эксплуатацию планируются детсады в Выборгском, Красносельском, Московском, Невском и Всеволожском районах города и области.

Яна Кузьмина

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