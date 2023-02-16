Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Власти Южной Кореи запросили ордер на арест лидера оппозиции

Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест Ли Джэмёна, председателя наиболее влиятельной оппозиционной партии в стране «Демократическая партия Тобуро». Власти подозревают оппозиционного политика в коррупции при реализации государственных поектов на посту мэра города Соннам.

Ли Джэмён

Ли Джэмён

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Ли Джэмён

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

«Ли также обвиняется в требовании к четырем компаниям о предоставлении футбольному клубу "Соннам" 13,3 млрд вон, когда он был главой футбольного клуба, в обмен на незаконные административные услуги»,— передает Reuters. Ли Джэмён и представители «Тобуро» называют обвинения политически мотивированными и направленными против оппозиции.

«Что я делал, так это развивал регион, используя полномочия, данные мне как мэру Соннам… Я не совершил ни одного акта несправедливости и никогда не брал грязных денег»,— сказал господин Джэмён.

Ли Джэмён занимает пост председателя «Тобуро» с августа 2022 года. Он также был губернатором провинции Кенгидо с 2018 по 2021 год и мэром Соннам с 2010 по 2018 год. С 2022 года «Тобуро» контролирует однопалатное Национальное собрание.

Андрей Сапожников

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...