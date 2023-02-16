Власти Южной Кореи запросили ордер на арест лидера оппозиции

Прокуратура Южной Кореи запросила ордер на арест Ли Джэмёна, председателя наиболее влиятельной оппозиционной партии в стране «Демократическая партия Тобуро». Власти подозревают оппозиционного политика в коррупции при реализации государственных поектов на посту мэра города Соннам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ли Джэмён

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters Ли Джэмён

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

«Ли также обвиняется в требовании к четырем компаниям о предоставлении футбольному клубу "Соннам" 13,3 млрд вон, когда он был главой футбольного клуба, в обмен на незаконные административные услуги»,— передает Reuters. Ли Джэмён и представители «Тобуро» называют обвинения политически мотивированными и направленными против оппозиции.

«Что я делал, так это развивал регион, используя полномочия, данные мне как мэру Соннам… Я не совершил ни одного акта несправедливости и никогда не брал грязных денег»,— сказал господин Джэмён.

Ли Джэмён занимает пост председателя «Тобуро» с августа 2022 года. Он также был губернатором провинции Кенгидо с 2018 по 2021 год и мэром Соннам с 2010 по 2018 год. С 2022 года «Тобуро» контролирует однопалатное Национальное собрание.

Андрей Сапожников