На 152% выросло на Урале количество дел о защите авторских прав

В Свердловской области в 2022 году увеличилось число дел об охране интеллектуальной собственности на 152% по сравнению с 2021 годом, рассказала на пресс-конференции заместитель председателя областного арбитражного суда Светлана Сушкова. Она связывает это с увеличением исков о защите интеллектуальных прав со стороны российских правообладателей. «У нас увеличилось количество правообладателя, а именно общество "Союзмультфильм" о взыскании компенсации за нарушение исключительных прав»,— пояснила она.

«Союзмультфильм» в 2020 году досрочно вернул лицензию на показ «золотой коллекции» советской анимации на платных телеканалах России и за рубежом. Коллекция насчитывает более 1 тыс. мультфильмов. В 2022 году компания выявила 56 товарных знаков с несогласованным использованием персонажа Умки из одноименного мультфильма 1969 года. «Союзмультфильм» предлагал владельцам товарных знаков досудебное урегулирование конфликта путем заключения лицензионных договоров.

Кроме того, в 2022 году анимационная студия «Мельница» подала более 200 исков против свердловских предпринимателей из-за нарушений исключительных прав на товарные знаки и произведения. В конце прошлого года студия выиграла суд у регионального бизнесмена за использование изображения героя мультфильма «Барбоскины». С начала 2023 года «Мельница» подала три иска на частных лиц, занятых торговой деятельностью.

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Василий Алексеев