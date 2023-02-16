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Коммерсантъ FM
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Росздравнадзор отрицает дефицит стоматологических препаратов

Росздравнадзор не видит на российском фармацевтическом рынке признаков дефицита стоматологических препаратов. В ведомстве также напомнили о действующем сейчас особом порядке регистрации медикаментов, который должен предотвратить их дефицит.

«В настоящее время на территории Российской Федерации признаков дефицита обезболивающих препаратов и медицинских изделий, используемых в стоматологии, не наблюдается. Росздравнадзор совместно с Минздравом России внимательно следят за наличием на российском рынке всех необходимых лекарственных средств и медицинских изделий»,— рассказали в пресс-службе Росздравнадзора (цитата по ТАСС).

15 февраля РБК сообщил, что с марта 2022 года стоматологические клиники отмечают проблемы с поставками американского препарата убистезина (препарата для обезболивания), немецкого цемента «Витремер» и ультракаина «Санофи Авентис». РБК отмечал, что из-за отсутствия на рынке убистезина дантисты начали использовать его отечественный аналог артикаин-бинергия, который оказался менее эффективным.

Андрей Сапожников

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