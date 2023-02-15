РБК: в России наблюдаются проблемы со стоматологическими препаратами

Стоматологические клиники с марта 2022 года отмечают проблемы с поставками убистезина — американского препарата для местного обезболивания. Клиники также сообщают о прекращении поставок цемента «Витремер» для лечения зубов у детей и задержках немецкого ультракаина «Санофи Авентис». Трудности наблюдаются и с закупкой стоматологического оборудования — боров и фрезов.

«Определенные неудобства связаны и с отсутствием шлифовальных дисков компании «3М», которая покинула российский рынок. Отечественный аналог уступает импортному материалу по качеству. Абразивность дисков низкая, и для первичной шлифовки пломбы нужен не один диск, а два и более, что удорожает лечение и увеличивает его срок»,— объяснила РБК представитель «Первой семейной клиники Петербурга» Ирина Лукашенок.

Из-за отсутствия на рынке убистезина дантисты начали использовать его отечественный аналог — артикаин-бинергию. Однако участники рынка отмечают меньшую эффективность российского препарата: «В случае с убистезином для достижения необходимого эффекта требовалась всего одна карпула препарата. Теперь нам приходится вкалывать три-четыре капсулы, что представляет собой некоторое неудобство для пациента и врача»,— рассказала основатель клиники Smilestudio Луиза Автандилян.

Представители российских клиник сообщают, что на доступные для покупки препараты сильно выросли цены, а время их доставки увеличилось в два-три раза. При этом качественных российских аналогов для большинства медикаментов не существует.

По информации аналитической компании RNC Pharma, в 2022 году на российский рынок было отгружено 93,9 тыс. упаковок убистезина (369 млн руб., включая НДС). Это на 70% меньше, чем в 2021-м (–60% в рублевом эквиваленте).

Андрей Сапожников