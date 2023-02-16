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Жительница Краснодара оштрафована на 40 тыс. рублей за дискредитацию ВС России

Ленинский районный суд Краснодара признал местную жительницу виновной в публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных Сил РФ, женщине назначено административное наказание в виде штрафа в сумме 40 тыс. руб., сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

Суд признал, что 29 января 2023 года женщина, находясь в зале ресторана, выкрикивала лозунги, дискредитируя действия ВС РФ по поддержанию международного мира и безопасности при проведении СВО. Как ранее писал «Ъ», Олеся Овчинникова, ее муж Алексей Овчинников и их знакомая обсуждали события на Украине, в связи с чем возник конфликт с другими посетителями ресторана. Суд признал, что супруги Овчинниковы повели себя вызывающе, нарушали общественный порядок и нецензурно выражались. Приехавшие сотрудники Росгвардии надели на них наручники, при этом Олеся Овчинникова кричала «Слава Украине». Видеоролик с записью инцидента был выложен в социальных сетях. Алексей Овчинников был арестован на 15 суток за мелкое хулиганство.

Анна Перова, Краснодар

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