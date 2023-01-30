В Краснодаре задержаны посетители ресторана, скандировавшие украинский лозунг

В сети обсуждают скандал, в центре которого оказались супруги Олеся и Алексей Овчинниковы.

Согласно информации из соцсетей, муж и жена во время отдыха в одном из ресторанов Краснодара в личной беседе высказывали антивоенные высказывания. Разговор якобы привлек внимание других посетителей, которые вызвали полицию. Сообщается, что полицейские надели на пару наручники, уложили их на пол и держали в таком положении около часа. Также на супругов якобы составили протоколы о мелком хулиганстве (ч. 1 ст. 20.1 КоАП).

На видео из пабликов видно, как женщина сидит в ресторане в наручниках, нецензурно выражается и выкрикивает лозунг «Слава Украине».

В пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю «Ъ-Кубань» сообщили, что проверяют информацию о задержании супружеской пары.

Сведения о том, что на супругов составили административные протоколы, в полиции не прокомментировали.

Анастасия Донскова

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