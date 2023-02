Билайн бизнес: более 200 крупных клиентов разместили в 2022 году свои ИТ-ресурсы в облаке билайн

16 февраля 2023 года, Москва - в 2022 году более 200 крупных компаний разместили в облаке билайн собственные цифровые и ИТ-ресурсы, что говорит о высокой привлекательности облачных решений Компании.



Прошедший год также позволил билайн в 5 раз[1] увеличить портфель комплексных консалтинговых проектов, которые являются неотъемлемой частью облачных услуг: миграция доменных пользователей, построение структуры ролей, организация гибридных инфраструктур, паспортизация сервисов и др.

Более чем в три раза увеличилось количество запросов от заказчиков облачных сервисов, которые хотят видеть в облаке не просто набор базовых инструментов, а комплексный сервис с глубоким уровнем поддержки, понятный для конечных пользователей и организованный с учетом специфики их ИТ-инфраструктуры. Во многом это связано с нехваткой квалифицированных ИТ-специалистов, увеличением количества инфраструктурных задач из-за ухода вендоров (в том числе иностранных облачных провайдеров), а также с недоступностью глобальных ИТ-команд локализирующихся компаний.

Прошедший год позволил билайнувеличить количество ЦОДов до 8.

Несмотря на сложности с поставками оборудования, beelinecloud[2] нарастил не только количество ИТ-площадок, но и объем доступных ИТ-ресурсов. Расширилось и количество оборудования, в частности серверов и СХД- прирост 10%.Суммарный объем систем хранения данных вырос на 10%, а вычислительных мощностей — на 60%.

По оценкам аналитиков beelinecloud, в 2022 году большинство запросов потребителей переориентировались со стандартного IaaS[3] на комплексную поддержку облачной инфраструктуры: AD[4], почта, клиентские сервисы и периферия, связанная с сетевой инфраструктурой и ИБ. Заметно увеличился интерес к SaaS-сервисам[5], которые ранее предоставлялись on-premise[6]: SCCM[7], PKI[8], ADFS (SSO)[9] и др.

Кроме того, выросло число запросов на сопутствующие облаку сервисы поддержки первой, второй линии и ITSM[10], а также на сервисы VDI[11].

Аналитики beelinecloud отметили, что 2022 год стал достаточно противоречивым в части сегмента информационной безопасности. С одной стороны, пользователи иностранных продуктов столкнулись с технологическими ограничениями, сложностями в эксплуатации привычных решений и ростом числа киберпреступлений. С другой — новые вызовы стали драйвером развития сектора ИБ. Самыми востребованными у клиентов билайн оказались услуги Secure Email Gateway[12] — выручка этого продукта увеличилась более чем в 20 раз.

Большинство клиентов beelinecloud предпочли облачные сервисы в качестве замены решениям, которые предлагали покинувшие рынок вендоры. При этом структура клиентских запросов претерпела серьезные изменения. Если ранее заказчики подключали IaaS и средства защиты для соответствия требованиям 152-ФЗ, то сейчас делают больший акцент на защиту сети и периметра.

Можно выделить два ключевых критерия, которыми стали решающими для клиентов, выбравших beelinecloud:

Олег Мотовилов, директор облачного бизнеса ПАО «Вымпелком»:

«В 2022 году и компании, и клиенты столкнулись с многочисленными трудностями, но их, в основной массе, удалось преодолеть. Ситуация на рынке постепенно выравнивается за счет появления новых игроков и эффективных импортозамещающих решений, многие из которых не уступают по своим функциональным возможностям ушедшим с рынка продуктам. В 2023 году импортозамещение продолжит набирать обороты, стабилизируются поставки оборудования, что уже сейчас создает благоприятный фон для развития ИТ-отрасли».

1. Согласно внутренним статистическим данным.

2. beelinecloud – билайн облако.

3. IaaS (Infrastructure as a Service) - инфраструктура как услуга.

4. AD- cлужба каталога Active Directory.

5. SaaS (Software as a Service) — программное обеспечение как услуга.

6. Серверное решение.

7. CCM - System Center Configuration Manager (продукт для управления ИТ-инфраструктурой).

8. PKI - Public Key Infrastructure – инфраструктура открытых ключей.

9. ADFS - Active Directory Federation Services - служба проверки подлинности и авторизации.

10. ITSM (IT Service Management) - управление ИТ-услугами.

11. VDI (Virtual Desktop Infrastructure) — инфраструктура виртуальных рабочих столов.

12. Secure Email Gateway - безопасный шлюз электронной почты.