РОЭ предложил странам Ближнего Востока поучастовать в создании истребителя Checkmate

Гендиректор «Рособоронэкспорта» (РОЭ) Александр Михеев предложил ближневосточным странам совместно создавать оружие, в том числе истребители Су-75 Checkmate.

«Сегодня мы активно прорабатываем предложения по наиболее актуальным для ближневосточных государств формам партнерства, в первую очередь связанных с трансфером технологий, совместными разработками и применением офсетных программ. РОЭ рассматривает варианты совместного создания современной высокотехнологичной продукции, в том числе истребителя пятого поколения на основе легкого тактического самолета Checkmate»,— сказал господин Михеев (цитата по «РИА Новости»).

В августе 2022 года вице-премьер Денис Мантуров сообщил о подготовке к производству первых опытных образцов истребителя. Первый полет истребителя запланирован на 2024 год. Истребитель был презентован на авиасалоне МАКС-2021 в июле 2021 года. В феврале нынешнего года ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что российская делегация обсудит на авиасалоне Aero India 2023 возможность сотрудничества с Индией — речь шла, в частности, о Checkmate. Авиасалон проходит с 13 по 17 февраля.

Андрей Сапожников