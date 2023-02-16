В Адыгее бывший директор осетрово-рыбоводного завода подозревается в халатности, приведшей к гибели рыбы

Следственное управление СК РФ по Республике Адыгея возбудило уголовное дело о халатности с особо крупным ущербом в отношении бывшего директора Адыгейского осетрово-рыбоводного завода, сообщает ведомство. По данным СУ, летом 2022 года руководитель предприятия не организовал работу должным образом, что привело к гибели молоди стерляди и осетра на общую сумму 12 млн руб.

Противоправную деятельность директора осетрово-рыбоводного завода выявило управление ФСБ России по Республике Адыгея. Следствие полагает, что в августе 2022 года руководитель покинул рабочее место в отсутствии служебной необходимости, в этот момент на заводе произошло аварийное отключение насосов, подававших кислород в бассейны с рыбой. В связи с отсутствием подозреваемого на рабочем месте оперативно восстановить работу насосов не удалось, вследствие чего произошла гибель молоди стерляди в количестве более 94 тыс. штук и осетра русского в количестве более 17 тыс. штук. Кроме того, следствие выявило крупную недостачу рыбы, причиной которой является нарушение биотехнических процессов рыборазведения. По мнению следствия, в результате небрежных действий фигуранта дела были существенно нарушены законные интересы Азово-Черноморского филиала ФГБУ «Главное бассейновое управление по рыболовству и сохранению водных биологических ресурсов», филиалом которого является завод.

Анна Перова, Краснодар