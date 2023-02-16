В отношении лишенного лицензии главного нотариуса Дагестана возбуждено уголовное дело

Президент Нотариальной палаты Дагестана и председатель ее правления Шамсутдин Джалаев стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по ч. 5 ст. 327 (использование заведомо подложного документа) УК РФ. Решение принято по материалам прокурорской проверки, сообщили в надзорном ведомстве. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в прокуратуре республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шамсутдин Джалаев

Фото: Нотариальная палата республики Дагестан Шамсутдин Джалаев

Фото: Нотариальная палата республики Дагестан

Ранее суд лишил президента Нотариальной палаты республики лицензии нотариуса и запретил ему заниматься нотариальной деятельностью, после того как выяснилось, что эту работу он совмещал со службой в МВД.

В январе 2007 года, находясь на службе в МВД и не имея права совмещать ее с иной трудовой деятельностью, Шамсутдин Джалаев поступил на должность стажера нотариуса к своему отцу Магомеду Джалаеву, который возглавлял Нотариальную палату республики. Отец составил положительное заключение о прохождении сыном стажировки у него как у нотариуса и сам же утвердил его. В 2008 году Шамсутдин Джалаев сдал квалификационный экзамен и спустя год получил лицензию на право заниматься нотариальной деятельностью.

Поводом для возбуждения уголовного дела стал тот факт, что Джалаев-младший заключил трудовой договор о прохождении стажировки, не представив оригинал трудовой книжки. Он не забирал ее из республиканского МВД до 2009 года.

Президентом Нотариальной палаты Дагестана Шамсутдин Джалаев был избран в октябре 2018 года.

Юлия Рыбина, Махачкала