Забайкальские власти не будут раскрывать данные военных, уничтоживших танки НАТО

Личные данные участников военной операции на Украине, которые будут захватывать или уничтожать танки стран НАТО, будут непубличными. Об этом 16 февраля на пресс-конференции рассказал министр труда и соцзащиты населения Забайкалья Дмитрий Семенов. Сотрудники министерства сейчас разрабатывают документ, определяющий порядок выплат гражданам за подбитую бронетехнику западного образца.

«Стоит отметить, что данный документ окажется только для служебного пользования, так как порядок будет раскрывать технологию работы военного ведомства. Также в целях безопасности не будут доступны и фамилии людей, которые это (захват или уничтожение танков.— “Ъ”) совершат. Сейчас мы отрабатываем с соответствующими органами, каким образом будет подтвержден факт уничтожения техники, и кто в этом принимал участие»,— прокомментировал Дмитрий Семенов.

По словам руководителя министерства, выплаты будут производиться за счет краевого бюджета при необходимости с привлечением резервных внебюджетных источников. Ранее 30 января глава региона Александр Осипов подписал постановление регправительства, определяющее размер выплат гражданам за захват или уничтожение танков Leopard и Abrams. Максимальная сумма единовременной выплаты составит 3 млн руб.

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Влад Никифоров, Иркутск