Мандат умершего депутата от КПРФ в ярославской облдуме может достаться бывшему члену партии

Мандат умершего депутата Ярославской областной думы фракции КПРФ Дмитрия Яковлева может достаться вышедшему из партии Андрею Тихомирову, сообщили «Ъ-Ярославль» осведомленные источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ярославская областная дума Фото: Ярославская областная дума

«Ъ-Ярославль» сообщал, что Дмитрий Яковлев скоропостижно скончался 14 февраля. Он был избран по партийному списку КПРФ по территориальной группе №3 в Дзержинском районе. Согласно закону, мандат должен перейти следующему по списку в тергруппе. Им в 2018 году был Андрей Николаевич Тихомиров 1966 года рождения, техник ООО «Алекс Фитнесс», выпускник Рыбинского авиационного техникума. Как рассказал источник «Ъ-Ярославль», в настоящее время он вышел из КПРФ и не поддерживает связи с партией. В случае согласия стать депутатом кандидат обязан войти во фракцию партии, от которой он избран.

Региональной отделение КПРФ может передать мандат любому участнику списка, но лишь в случае добровольного отказа господина Тихомирова. На данный момент такой отказ не получен.

Прощание с Дмитрием Яковлевым пройдет 18 февраля. Его полномочия будут прекращены на ближайшем заседании думы. Новый депутат сможет проработать лишь около полугода, так как полномочия текущего созыва думы завершаются в сентябре.

Антон Голицын