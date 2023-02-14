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В Ярославле скончался депутат областной думы

В Ярославле на 56-м году жизни скончался депутат областной думы Дмитрий Яковлев. Об этом сообщила пресс-служба Ярославской областной думы.

Дмитрий Яковлев был избран в Ярославскую областную думу по партийному списку КПРФ, он представлял Дзержинский район Ярославля. Как рассказал «Ъ-Ярославль» один из коллег депутата, сегодня ночью Дмитрию Яковлеву вызвали домой скорую. В 1:45 он скончался в больнице.

«Долгие годы Дмитрий Яковлев проходил службу в органах внутренних дел города Ярославля, начинал с рядового патрульно-постовой службы и окончил службу офицером на должности инспектора при УВД по Ярославской области»,— говорится в некрологе Ярославской областной думы.

Кто заменит Дмитрия Яковлева в думе, пока не известно. Решать этот вопрос предстоит обкому КПРФ.

Андрей Иванов

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