В Екатеринбурге пройдет митинг-концерт после послания Владимира Путина

В Екатеринбурге 22 февраля планируется провести патриотический митинг-концерт, приуроченный к посланию президента Владимира Путина Федеральному собранию, которое состоится днем ранее. Об этом со ссылкой на источники сообщает ЕАН. Сейчас для проведения мероприятия рассматриваются «Екатеринбург-Арена» и площадка у Дворца молодежи.

Напомним, аналогичный митинг-концерт 22 февраля должен пройти в Москве в Лужниках. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал подтверждать участие Владимира Путина в мероприятии.

В прошлом году в Екатеринбурге на площади у Дворца молодежи прошел митинг-концерт, посвященный вхождению ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

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