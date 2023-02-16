Между Петербургом и Выборгом на февральских выходных запустят дополнительные «Ласточки»

Дополнительные рейсы скоростных поездов «Ласточка» на маршруте между Санкт-Петербургом и Выборгом запустят в период длинных февральских выходных. Об этом сообщила пресс-служба «Северо-Западной пригородной пассажирской компании» (СЗППК).

«В связи с предстоящим праздником "День защитника Отечества", а также с целью улучшения качества обслуживания пассажиров, на Финляндском направлении назначается дополнительная пара электропоездов "Ласточка"»,— говорится в сообщении.

Так, ежедневно по дополнительному рейсу будут делать поезда № 7903 Петербург — Выборг (отправление в 09:20, прибытие в 10:32) и № 7906 Выборг — Петербург (отправление в 11:05, прибытие в 12:17).

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на длинных февральских выходных между Петербургом и городами Беларуси запустят дополнительные поезда дальнего следования.

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