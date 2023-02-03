На длинных февральских выходных между Петербургом и городами Беларуси запустят дополнительные поезда

Белорусская железная дорога совместно с ОАО «РЖД» назначила дополнительные поезда на маршрутах между Санкт-Петербургом и несколькими городами Республики Беларусь, включая Минск в период с 21 по 26 февраля. Об этом сообщила пресс-служба БЖД.

Так, 21 и 25 февраля назначен дополнительный поезд № 250/249 Минск — Санкт-Петербург его отправление из столицы Беларуси назначено на 19:15. Обратно из Санкт-Петербурга он отправится 22 и 26 февраля в 20:13. Также курсирующие через территорию Беларуси в эти дни дополнительные поезда № 229 Санкт-Петербург – Смоленск и № 230 Смоленск – Санкт-Петербург будут делать остановки в Городке, Витебске и Лиозно.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что между Петербургом и Калининградом начал курсировать регулярный почтовый вагон.

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