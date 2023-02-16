«Напоминает историю с McDonald’s»

Американская фармацевтическая компания Viatris объявила о приостановке поставок «Виагры». В Минпромторге заверили, что дефицита подобной продукции опасаться не следует. Это же подтверждают и участники рынка. При этом все они сходятся во мнении, что по силе бренда «Виагра» находится вне конкуренции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе вновь рассуждает об ушедшей эпохе.
Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ
Россия прощается с «Виагрой». Прозвучало это неожиданно и даже в чем-то сенсационно. Хотя по большому счету удивляться-то нечему. В этом и парадокс.
Подобное должно было случиться, и вот случилось. Американская фармацевтическая компания Viatris приостанавливает поставки в РФ. Причина, судя по всему, политическая — санкции и проблемы с логистикой. Минпромторг выступил со специальным заявлением, поспешил успокоить граждан. Мол, не бойтесь, все уже импортозаместили. Есть аналоги — аж восемь компаний готовы заполнить рынок — не переживайте. При этом «Виагра» уже давно никакой не лидер, но по-прежнему считается первым среди равных. Доверия к ней больше — фирма.
Почему столько внимания к данной теме? Не только из-за естественных причин, главное, что на кону миллиарды. Речь идет о серьезном экономическом сегменте. Так что это не шутки и не повод, знаете ли, для разных там ужимок и намеков.
По данным Центра развития перспективных технологий, с июля по сентябрь 2022 года россияне купили 2,7 млн упаковок лекарств для повышения потенции, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. И потратили соотечественники на все на это 2,1 млрд руб. И это — внимание — всего за три месяца. Почему такой рост? Испугался российский народ, что все это пропадет по причине санкций. Это к вопросу, почему Минпромторг поспешил успокоить. Так что мы имеем дело с очень серьезным сегментом экономики.
В России «Виагра» появилась в 1998 году и имела феноменальный успех. Собственно, название стало нарицательным, несмотря на обилие аналогов. В советские годы, сами понимаете, ничего подобного не было, лишь народные средства — а здесь такое чудо.
Во-первых, речь идет об успешности бренда — само звучание запоминающееся. Во-вторых, опять приходится применять штамп «ушла эпоха», да еще какая. Напоминает историю с McDonald’s. Нужно же создать отечественный бестселлер на смену, чтобы, с одной стороны, он был бы узнаваем, а с другой, чтобы не смеялись. Это же не еда все-таки, а вещь довольно специфическая.
Теперь впору спросить: что еще из такого яркого иностранного пока еще остается в России? Похоже, что ничего, по мелочи. Но это явно не повод для переживаний — жизнь продолжается. Наверное, можно будет купить «Виагру» по параллельному импорту или на черном рынке.
«Честный знак»: в России нет рисков дефицита аналогов «Виагры» в ближайшие восемь месяцев
Но вот что интересно: будет ли народ российский с радостью встречать возвращение ушедших брендов? Наступят ли такие времена в принципе, захотят ли они вернуться? Или, может быть, о них быстро забудут благодаря успеху нашей российской продукции. Как бы то ни было, есть повод для размышлений на досуге.
Новости в вашем ритме — Telegram-канал "Ъ FM".