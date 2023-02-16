«Напоминает историю с McDonald’s»

Американская фармацевтическая компания Viatris объявила о приостановке поставок «Виагры». В Минпромторге заверили, что дефицита подобной продукции опасаться не следует. Это же подтверждают и участники рынка. При этом все они сходятся во мнении, что по силе бренда «Виагра» находится вне конкуренции. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе вновь рассуждает об ушедшей эпохе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Россия прощается с «Виагрой». Прозвучало это неожиданно и даже в чем-то сенсационно. Хотя по большому счету удивляться-то нечему. В этом и парадокс.

Подобное должно было случиться, и вот случилось. Американская фармацевтическая компания Viatris приостанавливает поставки в РФ. Причина, судя по всему, политическая — санкции и проблемы с логистикой. Минпромторг выступил со специальным заявлением, поспешил успокоить граждан. Мол, не бойтесь, все уже импортозаместили. Есть аналоги — аж восемь компаний готовы заполнить рынок — не переживайте. При этом «Виагра» уже давно никакой не лидер, но по-прежнему считается первым среди равных. Доверия к ней больше — фирма.

Почему столько внимания к данной теме? Не только из-за естественных причин, главное, что на кону миллиарды. Речь идет о серьезном экономическом сегменте. Так что это не шутки и не повод, знаете ли, для разных там ужимок и намеков.

По данным Центра развития перспективных технологий, с июля по сентябрь 2022 года россияне купили 2,7 млн упаковок лекарств для повышения потенции, что на 88% больше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. И потратили соотечественники на все на это 2,1 млрд руб. И это — внимание — всего за три месяца. Почему такой рост? Испугался российский народ, что все это пропадет по причине санкций. Это к вопросу, почему Минпромторг поспешил успокоить. Так что мы имеем дело с очень серьезным сегментом экономики.

В России «Виагра» появилась в 1998 году и имела феноменальный успех. Собственно, название стало нарицательным, несмотря на обилие аналогов. В советские годы, сами понимаете, ничего подобного не было, лишь народные средства — а здесь такое чудо.

Во-первых, речь идет об успешности бренда — само звучание запоминающееся. Во-вторых, опять приходится применять штамп «ушла эпоха», да еще какая. Напоминает историю с McDonald’s. Нужно же создать отечественный бестселлер на смену, чтобы, с одной стороны, он был бы узнаваем, а с другой, чтобы не смеялись. Это же не еда все-таки, а вещь довольно специфическая.

Теперь впору спросить: что еще из такого яркого иностранного пока еще остается в России? Похоже, что ничего, по мелочи. Но это явно не повод для переживаний — жизнь продолжается. Наверное, можно будет купить «Виагру» по параллельному импорту или на черном рынке.

Но вот что интересно: будет ли народ российский с радостью встречать возвращение ушедших брендов? Наступят ли такие времена в принципе, захотят ли они вернуться? Или, может быть, о них быстро забудут благодаря успеху нашей российской продукции. Как бы то ни было, есть повод для размышлений на досуге.

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