Суд отменил штраф уральскому политологу Крашенинникову за нарушение закона об иноагентах

Свердловский областной суд прекратил административное дело о неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 19.34.1 КоАП) в отношении политолога Федора Крашенинникова (иноагент). Об этом «Ъ-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Ранее Октябрьский районный суд Екатеринбурга оштрафовал политолога на 10 тыс. руб., однако к моменту рассмотрения апелляции статья утратила силу.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что Октябрьский райсуд отказался лишать Федора Крашенинникова статуса иностранного агента. В реестр он попал за получение денег от источников из Украины и Германии.

В начале декабря УМВД по Екатеринбургу прекратило уголовное преследование в отношении известного уральского политолога Федора Крашенинникова за его непричастностью к уголовному дело о клевете (ч.2 ст.128.1 УК РФ) на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

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