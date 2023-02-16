Компания «Абрау-Дюрсо» за год увеличила производство брюта на 21%

Винодельческая компания «Абрау-Дюрсо» в 2022 году увеличила производство сухих игристых вин категории «брют» на 21% по отношению к показателю предыдущего года. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на президента организации Павла Титова.

Господин Титов отметил, что доля брюта приблизилась к уровню полусладких вин. Динамика выпуска сухих игристых вин, по прогнозам компании, сохранится в дальнейшем.

Производство брюта винодельни «Кубань-вино» за год выросло почти на 100%. Рост показателя в том числе обеспечил выпуск вин категории «экстра-брют» (+38%). В компании также прогнозируют дальнейший рост спроса на брют.

В целом по России производство брюта за год выросло на 42% и составило 6,1 млн дал. Это стало причиной сокращения доли выпуска полусладких игристых вин до 52,5% (55,8% в 2021 году).

Анастасия Донскова

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