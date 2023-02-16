В январе импорт российской нефти в Японию упал на 76% в годовом выражении

По итогам января 2023 года Япония сократила импорт российской нефти на 76% по сравнению с январем 2022 года. Импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) сократился на 9,7% в годовом выражении. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на Минфин Японии.

В январе впервые за пять месяцев Япония приобрела у России небольшой объем нефти после того, как летом покупка российской нефти была снижена до нуля.

Также по итогам января из-за роста цен на энергоносители импорт СПГ в стоимостном выражении вырос на 23,8%. За этот же период импорт угля сократился на 56,9%, в стоимостном выражении показатель снизился на 6,1%.

Импорт цветных металлов сократился на 37,4% в годовом выражении, при этом импорт руды цветных металлов вырос на 76,1% за этот же период. Импорт зерновых сократился на 32,7% в годовом выражении, рыбы и рыбной продукции — на 36,8%, импорт овощей — на 81,3%.

Торговый дефицит Японии по итогам января достиг рекордных 3,49 трлн иен (около $26,1 млрд). Торговый дефецит в стране фиксируют 18-й месяц подряд.

Олеся Павленко