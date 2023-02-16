В США разбился военный вертолет, все люди на борту погибли

В штате Алабама разбился военные вертолет UH-60 Black Hawk. По предварительной информации, выживших в результате крушения нет. Об этом сообщил телеканал BNO News.

По данным BNO News, крушение произошло около 15:00 по местному времени 15 февраля (00:00 мск 16 февраля) в городе Хантсвилл. Вертолет упал на местное шоссе, на земле никто не пострадал. После крушения начался пожар, огонь был потушен.

Телеканал также опубликовал фотографии с места крушения. На них видно столп черного дыма на шоссе, а также автомобили в пробке.

Как сообщили телеканалу в службе медицинской помощи Хантсвилла, выживших в результате аварии нет. Сколько человек было в вертолете, пока неизвестно.

Олеся Павленко