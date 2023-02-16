Заболеваемость коронавирусом в мире за последние четыре недели упала на 92%

Число новых случаев коронавируса во всем мире за период с 16 января по 12 февраля 2023 года сократилось на 92%. Количество смертельных случаев за этот же период снизилось на 47%. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на сводку Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

С 16 января по 12 февраля 2023 года в мире зарегистрировали более 6,7 млн новых случаев коронавируса и 64 тыс. смертей, отмечается в сводке. Больше всего заболевших было выявлено в Японии (1,63 млн), Китае (1,3 млн), США (1,17 млн), Южной Корее (543 тыс.) и Бразилии (332 тыс.). Лидерами по смертности от коронавируса стали Китай (21 тыс.), США (14,3 тыс.), Япония (8,2 тыс.), Бразилия (2,4 тыс.) и Великобритания (2,3 тыс.).

Накануне в ВОЗ сообщили, что остановили вторую фазу расследования о происхождении коронавируса. В организации объяснили решение проблемами со сбором данных о в Китае. В ВОЗ говорили, что считают наиболее вероятной версией происхождения коронавируса его передачу от летучих мышей через промежуточное животное.

Подробнее — в материале «Ъ» «Кто вы, мастера ковида?».

Олеся Павленко