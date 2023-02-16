Чемпионат Единой лиги ВТБ. Второй этап

Группа A. МБА—«Локомотив-Кубань» 60:89. УНИКС—ЦСКА 112:104 (овертайм). Группа B. «Самара»—«Астана» 89:75.

Турнирная таблица

Группа A

И В П % побед

1. ЦСКА 27 25 2 93

2. УНИКС 26 23 3 88

3. «Зенит» 26 18 8 69

4. «Пари Нижний Новгород» 26 15 11 58

5. «Локомотив-Кубань» 27 15 12 56

6. МБА 26 13 13 50

Группа Б

1. «Парма-Пари» 25 11 14 44

2. «Самара» 26 11 15 42

3. «Автодор» 25 10 15 40

4. «Енисей» 26 9 17 35

5. «Астана» 25 5 20 20

6. «Минск» 27 1 26 4

Очки, набранные командами на первом этапе, учитываются. По итогам второго этапа все шесть команд группы A и две лучшие команды группы Б выходят в 1/4 финала.