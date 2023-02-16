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Коммерсантъ FM
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Андрей Рублев не смог пройти во второй круг турнира АТР в Роттердаме

Российский теннисист Андрей Рублев проиграл в матче с австралийцем Алексом де Минауром в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме. Встреча закончилась со счетом 6:4, 6:4.

25-летний Андрей Рублев находится на пятом месте в рейтинге АТР, у него 12 побед в турнирах под эгидой АТР. Рублев ни разу доходил дальше четвертьфиналов на турнирах Большого шлема.

23-летний Алекс де Минауру занимает 25 место в рейтинге АТР, у него шесть побед в турнирах АТР. В 2020 году он вышел в четвертьфинал US Open.

Турнир в Роттердаме проходит на покрытии «хард». Он относится к категории ATP 500, его призовой фонд составляет более $2 млн. Ранее во второй круг турнира вышел россиянин Даниил Медведев.

Олеся Павленко

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