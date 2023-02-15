Даниил Медведев выиграл в матче первого круга турнира АТР в Роттердаме

Российский теннисист Даниил Медведев выиграл в матче с испанцем Алехандро Давидович-Фокина в первом круге турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2.

27-летний Даниил Медведев находится на 12 месте в рейтинге АТР. У него 15 побед в турнирах под эгидой АТР. В 2021 году он выиграл US Open, а также в составе сборной России занял первое место в Кубке АТР и Кубке Дэвиса.

23-летний Алехандро Давидович-Фокина занимает 31 место в рейтинге АТР. У него нет побед в турнирах под эгидой АТР. Его лучший результат — выход в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции в 2021 году.

Турнир в Роттердаме проходит на покрытии «хард». Он относится к категории ATP 500, его призовой фонд составляет более $2 млн.

Олеся Павленко