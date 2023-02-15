На дорогах Краснодара для уборки снега дежурят 40 комбинированных машин

Из-за погодных условий и возможного образования гололедицы на дорогах и мостах Краснодара в ночь с 15 на 16 февраля будут дежурить 40 комбинированных машин. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ночью сотрудники департамента транспорта и дорожного хозяйства будут мониторить состояние основных магистралей и путепроводов города. При необходимости будет организована обработка проезжей части противогололедными материалами.

В городе до 17 февраля действует режим повышенной готовности. Его ввели сразу на три дня из-за неблагоприятного прогноза погоды.

Татьяна Ручкина

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