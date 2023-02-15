Microsoft устранила 77 уязвимостей в Windows 10 и 11

Американская корпорация Microsoft выпустила новые обновления для операционных систем Windows 10 и Windows 11 — в них компания убрала свыше 77 уязвимостей и исправила некоторые ошибки. Девять из уязвимостей были критическими и могли привести к удаленному выполнению операций злоумышленниками на компьютере пользователя. Microsoft рекомендует всем пользователям обновить операционные системы до последней версии.

Три из уязвимостей уже активно использовались хакерами для доступа к компьютерам пользователей. С помощью двух из них злоумышленник мог получить повышенные права доступа в системе, а третья позволяла обходить механизмы защиты Microsoft Office — для этого пользователь должен был запустить на своем компьютере вредоносный файл. Также обновление исправило ошибку, из-за которой в открытом приложении не открывались изображения, найденные через поиск в панели задач.

Евгений Федуненко