Вторую вспышку кори зафиксировали в Петербурге на проспекте Просвещения

Новые случаи заболевания корью зафиксировали в Санкт-Петербурге. Вспышкой оказались охвачены жилые дома в Выборгском районе на проспекте Просвещения, пишет 15 февраля «Фонтанка».

Местные жители обратили внимание на объявления на парадных, предупреждающие об инфекции. Горожан попросили посетить терапевта в поликлинике №117, который примет решение нужна ли прививка и стоит ли сдавать платные анализы на антитела. Всего в Выборгском районе подтвердили три случая заболевания корью.

В начале февраля «Ъ-СПб» писал, что в Петербурге зарегистрировали первый случай кори в этом году. Отметим, что всего по итогам 2022 года в городе было зафиксировано 18 заболевших.

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