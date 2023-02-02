В Петербурге зарегистрировали первый случай кори в этом году

Роспотребнадзор зафиксировал первый в 2023 году случай завоза кори в Санкт-Петербург. 17-летняя девушка прилетела в город 19 января из Таджикистана и заболела 26-го числа, ее госпитализировали, пишет «Фонтанка».

Пассажиров авиарейса известили о заболевании корью, на дверях парадных дома, в котором живет девушка, развесили объявления о необходимости экстренной вакцинопрофилактики коревой вакциной. На сегодня сама заболевшая и вся ее семья из пяти человек здоровы. Отметим, что всего по итогам 2022 года в Петербурге было зафиксировано 18 заболевших.

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