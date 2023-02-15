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Коммерсантъ FM
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Наказание не возместило ущерба

Минобороны обжаловало приговор летчику, виновному в столкновении самолетов

Минобороны не согласилось с наказанием летчика, признанного виновным в столкновении двух истребителей-бомбардировщиков во время тренировочного полета в сентябре 2019 года над Липецком. По оценкам военного ведомства, нарушение летчиком правил полетов нанесло ущерб более 400 млн руб., однако суд взыскал с него 3 млн руб. и назначил условный срок. На приговор подана кассационная жалоба.

Су-34 на учениях смешанной авиационной группировки Западного военного округа в Воронежской области

Су-34 на учениях смешанной авиационной группировки Западного военного округа в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Су-34 на учениях смешанной авиационной группировки Западного военного округа в Воронежской области

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Как рассказывал «Ъ», весной прошлого года Тамбовский гарнизонный военный суд признал майора Станислава Гасанова виновным в нарушении правил полетов, повлекшем тяжкие последствия (ст. 351 УК РФ). Ему было назначено два года лишения свободы условно с испытательным сроком в один год. Приговор вступил в законную силу.

Согласно тексту приговора, 5 сентября 2019 года над населенным пунктом Инициатор в Лебедянском районе Липецкой области Станислав Гасанов выполнял полет в составе пары с другим пилотом на самолете Су-34 в качестве ведомого. Гасанов без разрешения ведущего вышел из полетного порядка и обогнал первый самолет, сообщив неверные сведения о своем местонахождении в воздухе. При снижении произошли два касания самолетов, что привело к их повреждению.

Пилоты сумели посадить пострадавшие самолеты. Однако повреждения были оценены как значительный имущественный ущерб.

Министерство обороны, которое было признано потерпевшим, ранее не раскрывало сумму ущерба. В тексте приговора указано, что, по оценке АНО «Профессиональное объединение экспертов, криминалистов, оценщиков “Доказательство”», общий ущерб от столкновения превысил 410 млн руб., а с учетом износа поврежденных деталей составил 300,78 млн руб. Министерство обороны при рассмотрении дела подало к Станиславу Гасанову гражданский иск о возмещении всей суммы. Прокуратура посчитала возможным взыскать с летчика сумму ущерба с учетом износа.

Гарнизонный суд признал причинение Министерству обороны существенного значительного имущественного вреда, но взыскал со Станислава Гасанова лишь 3 млн руб.

Во внимание был принят факт причинения вреда по неосторожности, а также материальное и семейное положение осужденного и его награды. Станислав Гасанов имеет орден Мужества и медаль Нестерова, является ветераном боевых действий, принимал участие в военной операции Вооруженных Сил РФ на территории Сирийской Арабской Республики, победитель международных армейских соревнований «Авиадартс». Он дважды участвовал в параде Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади.

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Защита Станислава Гасанова ранее отказалась комментировать «Ъ» уголовное дело. В тексте приговора указано, что он не признал вину. В суде пилот рассказал, что имел значительные перерывы в пилотировании Су-34, поскольку по указанию командования неоднократно выполнял специальные задачи на самолете Су-24М.

По мнению Гасанова, к столкновению привели действия экипажа ведущего самолета.

С наказанием не согласилась потерпевшая сторона и обжаловала его. В середине прошлого года 2-й Западный окружной военный суд оставил приговор без изменения. Недавно представитель потерпевшей стороны подал кассационную жалобу. Судя по картотеке, она к производству пока не принята. В гарнизонном суде на звонки «Ъ» не ответили.

Сергей Толмачев, Воронеж

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