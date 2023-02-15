Зампред Нацбанка Украины рассказал о переговорах с МВФ весной 2022 года

Заместитель председателя Нацбанка Украины Сергей Николайчук рассказал, как весной 2022 года регулятор договаривался с Международным валютным фондом (МВФ) о выделении Киеву $1,4 млрд чрезвычайной помощи. По словам господина Николайчука, в марте переговоры с МВФ по поводу помощи прервала воздушная тревога и украинским чиновникам пришлось отправиться в укрытие, откуда переговоры продолжились. По воспоминаниям замглавы Нацбанка, представители МВФ были впечатлены.

«Правление собралось перед ноутбуком в узкой комнате площадью четыре квадратных метра и продолжило консультации»,— описывает агентству Bloomberg господин Николайчук подземное убежище. «Я думаю, что команда МВФ была впечатлена»,— вспоминает он.

Господин Николайчук также рассказал, что сотрудники Нацбанка еще до начала ввода войск России на Украину были готовы к возможной эвакуации из Киева, у них были собраны «походные сумки» со всем необходимым. После 24 февраля сотрудников перевезли в неизвестное место на западе Украины, затем они были переведены во Львов.

Переговоры с МВФ тогда завершились успешно. Исполнительный совет фонда утвердил решение о выделении Киеву $1,4 млрд в качестве экстренной помощи.

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Мария Федотова